В Британии заявили о риске революции

Telegraph: Великобритания оказалась на пороге революции
Carlos Jasso/Reuters

Протесты жителей, которые прошли недавно в Великобритании, показали, что королевство оказалось на пороге революции. Об этом пишет издание The Telegraph.

Демонстрация флагов с крестом Святого Георгия и Соединенного Королевства, с которыми местные жители выходят на митинги, говорит о недовольстве политикой Великобритании, считает автор статьи.

В настоящий момент Великобритания переживает демографические потрясения, сравнимые по масштабу с началом XIX века. Все это происходит в сочетании с культурными, этническими и политическими изменениями, отмечается в публикации.

По мнению автора, протест британцев с флагами показывает, что люди начинают задумываться о том, кто они и кем хотят быть. Одновременно протестующие демонстрируют недовольство элитами, отказавшимися от собственной нации.

В августе в городах Британии прошла волна антимигрантских протестов после скандала, связанного с размещением беженцев в гостиницах. Только в Норвиче за последние три месяца двое бывших постояльцев были осуждены за сексуальные преступления — местные жительницы жалуются, что не чувствуют себя в безопасности. Однако это очень прибыльный бизнес для отдельных британцев. Например, предприниматель Грэм Кинг, занимающийся размещением мигрантов в отелях, стал миллиардером. За 2024 год его благосостояние выросло на 35%.

Ранее сообщалось, что Британия собирается содержать в третьих странах мигрантов, подлежащих высылке.

