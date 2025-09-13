В Мадриде произошел взрыв в кафе

Reuters: 21 человек пострадал в результате взрыва в кафе в Мадриде

В столице Испании Мадриде произошел взрыв в одном из кафе, в результате чего 21 человек пострадал, трое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что инцидент произошел в 15:00 (16:00 мск). Причина взрыва в настоящее время неизвестна.

До этого стало известно, что пожар в парижском ресторане Wafu Bar во время протестов 10 сентября произошел из-за детонации гранаты со слезоточивым газом.

По данным телеканала BFMTV, ее использовал полицейский. Власти пообещали компенсировать ресторану причиненный ущерб. Если полицейский применил гранату оправданно, его не привлекут к уголовной ответственности.

В конце августа в Испании 50-летний мужчина был арестован за поджог кафе после того, как узнал, что к его сэндвичу не могут подать майонез.

Ранее в ресторане в центре Москвы произошел пожар.