Мужчина поджег кафе из-за отсутствия майонеза

MDB: в Испании мужчина устроил пожар в кафе, оставшись без майонеза
true
true
true
close
DONOT6_STUDIO/Shutterstock/FOTODOM

В Испании 50-летний мужчина был арестован за поджог кафе после того, как узнал, что к его сэндвичу не могут подать майонез, пишет местное издание Majorca Daily Bulletin.

По информации полиции, посетитель пришел в заведение вместе с сыном и заказал два сэндвича. Когда он попросил майонез, официанты сообщили, что его нет. Мужчина повторил просьбу у другого сотрудника, но услышал тот же ответ. В ответ он выбежал из кафе, отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел 1,5-литровую бутылку бензина, и вскоре вернулся.

Согласно записям камер видеонаблюдения, он снова уточнил у персонала наличие майонеза, а получив отказ, плеснул бензин на барную стойку и поджег ее. В это время заведение было почти полностью заполнено клиентами. Посетители и сотрудники в панике выбежали на улицу, а сам поджигатель также скрылся с места происшествия.

Огонь удалось быстро локализовать с помощью огнетушителей. Пострадала лишь мебель и часть интерьера, а ущерб оценили примерно в $9500. Серьезных травм удалось избежать: пострадал только сам злоумышленник — он получил ожог руки в момент возгорания.

Полиция задержала поджигателя вскоре после инцидента. Сейчас он ожидает решения суда.

Ранее врач рассказала, сколько майонеза можно съедать без вреда для здоровья.

