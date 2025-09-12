На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар в жилой многоэтажке в Париже произошел из-за полицейской гранаты

Пожар в жилом доме в Париже во время протестов начался из-за взрыва гранаты
true
true
true

Пожар в парижском ресторане Wafu Bar во время протестов 10 сентября произошел из-за детонации гранаты со слезоточивым газом, передает BFMTV.

По данным телеканала, ее использовал полицейский. Власти пообещали компенсировать ресторану причиненный ущерб. Если полицейский применил гранату оправданно, его не привлекут к уголовной ответственности.

Wafu Bar расположен на первом этаже многоэтажного здания в районе Аль. Во время протестов около него произошли столкновения полиции и участников акции. Правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом, после этого загорелась крыша веранды заведения, а оттуда огонь распространился по искусственным лианам на стену дома до кровли 7-этажного здания. После того как сгорела веранда ресторана, пламя перекинулось на его внутренние помещения.

В среду, 10 сентября, в протестах участвовали около 200 тыс. чел., а в Париже — около 14 тыс. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо €40 млрд. По плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут и не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, почему Франция опять лишилась правительства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами