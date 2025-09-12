Пожар в жилой многоэтажке в Париже произошел из-за полицейской гранаты

Пожар в жилом доме в Париже во время протестов начался из-за взрыва гранаты

Пожар в парижском ресторане Wafu Bar во время протестов 10 сентября произошел из-за детонации гранаты со слезоточивым газом, передает BFMTV.

По данным телеканала, ее использовал полицейский. Власти пообещали компенсировать ресторану причиненный ущерб. Если полицейский применил гранату оправданно, его не привлекут к уголовной ответственности.

Wafu Bar расположен на первом этаже многоэтажного здания в районе Аль. Во время протестов около него произошли столкновения полиции и участников акции. Правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом, после этого загорелась крыша веранды заведения, а оттуда огонь распространился по искусственным лианам на стену дома до кровли 7-этажного здания. После того как сгорела веранда ресторана, пламя перекинулось на его внутренние помещения.

В среду, 10 сентября, в протестах участвовали около 200 тыс. чел., а в Париже — около 14 тыс. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо €40 млрд. По плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут и не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

