В ресторане в центре Москвы произошел пожар

МЧС: пожарные ликвидируют пожар в центре Москвы
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пожарные ликвидируют пожар в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.

«На Бакунинской улице произошло возгорание мусора под навесом административного здания на площади 15 квадратных метров», — говорится в публикации ведомства.

В МЧС добавили, что возгорание «было оперативно локализовано». В данный момент проводятся работы по полной ликвидации.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что на улице Бакунинской 69 загорелся сетевой ресторан с универсальной кухней. Все посетители были эвакуированы.

26 августа в одном из жилых домов Кировского района Санкт-Петербурга произошел взрыв газа с последующим пожаром.

Утром 9 августа в Стерлитамаке произошел взрыв газа на предприятии. Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов уточнил, что «технологический инцидент» случился на производственной площадке Башкирской содовой компании. Вероятной причиной детонации стала разгерметизация трубопровода при подготовке к капитальному ремонту. По последним данным, пострадали 38 человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ, которая касается нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

