В ЛНР скончался волонтер, закрывший жену от украинского дрона

В ЛНР ушел из жизни закрывший жену от дрона ВСУ волонтер Андрей Лагерь

В Луганской народной республике (ЛНР) скончался волонтер Андрей Лагерь, который закрыл собой жену от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

Колягин отметил, что ранения, полученные Лагерем в результате атаки беспилотника, оказались несовместимыми с жизнью. Он выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего волонтера.

Уточняется, что в течение трех лет Андрей Лагерь оказывал гуманитарную помощь, обеспечивая продуктами питания жителей отдаленных районов.

«Неоднократно подвергался обстрелам, но не бросал людей — доставлял еду, тепло и поддержку тем, кто остался в освобожденных территориях городского округа Первомайск. Его мужество и бескорыстие — пример настоящего гражданского долга», — подчеркнул Колягин.

На прошлой неделе украинский дрон нанес удар по пожарной части в ЛНР, в результате были повреждены спецтехника и автомобили.

Ранее двое жителей Белгорода ранены при атаке дрона на многоэтажку.