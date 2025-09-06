На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский дрон нанес удар по пожарной части в ЛНР

МЧС: дрон ВСУ атаковал пожарную часть в ЛНР, повреждены спецтехника и автомобили
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Украинский беспилотник совершил атаку на пожарную часть в городе Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В результате атаки повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

5 сентября один человек пострадал в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в селе Первомайском. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, удару подверглось транспортное средство ВАЗ-2115. Сообщается, что мужчина 1955 года рождения получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали.

6 сентября украинский дрон нанес удар по служебному автобусу на участке автомобильной дороги Казинка — Посохово в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в тот момент в салоне машины находились три человека. Двое из них получили ранения, при этом выжил только один.

Ранее украинский дрон атаковал микроавтобус в Курской области.

