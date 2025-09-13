Гладков заявил об атаке дрона на многоэтажку в Белгороде

Гладков сообщил о двух раненых и повреждении квартир при атаке БПЛА на Белгород

ВСУ атаковали многоэтажный дом в Белгороде с помощью беспилотника, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего обследования», — написал чиновник.

Во время инспекции места происшествия были обнаружены повреждения окон, внутренней отделки нескольких квартир и фасада здания. Сейчас там продолжается поквартирный обход, замеры окон и восстановление теплового контура с помощью пленки. Восстановительные работы подрядчикам пообещали оплатить уже 15 сентября.

Также 13 сентября в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса. В результате пострадали три человека. Ранения получили двое взрослых и 16-летняя девушка, которую с осколочным ранением плеча транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Ранее Гладков заявил, что атаки БПЛА на Белгород продолжаются четвертый день подряд.