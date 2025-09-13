На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков заявил об атаке дрона на многоэтажку в Белгороде

Гладков сообщил о двух раненых и повреждении квартир при атаке БПЛА на Белгород
true
true
true
close
Вячеслав Гладков/Telegram

ВСУ атаковали многоэтажный дом в Белгороде с помощью беспилотника, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего обследования», — написал чиновник.

Во время инспекции места происшествия были обнаружены повреждения окон, внутренней отделки нескольких квартир и фасада здания. Сейчас там продолжается поквартирный обход, замеры окон и восстановление теплового контура с помощью пленки. Восстановительные работы подрядчикам пообещали оплатить уже 15 сентября.

Также 13 сентября в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса. В результате пострадали три человека. Ранения получили двое взрослых и 16-летняя девушка, которую с осколочным ранением плеча транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Ранее Гладков заявил, что атаки БПЛА на Белгород продолжаются четвертый день подряд.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами