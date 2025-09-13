Россиянка продала машину и квартиру, чтобы отдать мошенникам 7,5 млн рублей

В Краснодаре 30-летняя женщина потеряла недвижимость и 7,5 млн рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщине позвонили лжесотрудники Роскомнадзора и Генпрокуратуры. Они убедили горожанку, что ее денежные средства находятся в опасности и их необходимо срочно перевести на «безопасный счет».

В течение пяти дней поверившая злоумышленникам женщина собирала требуемую сумму, включая личные накопления, деньги от продажи автомобиля и квартиры. После этого она передала все сбережения курьеру мошенников.

До этого в Ленобласти пенсионерка взяла кредит из-за мошенников и была освобождена от его выплаты. В момент передачи денег злоумышленникам она была внушаемой и не понимала, что делает.

Ранее в Мурманской области отец участника СВО под давлением мошенников отдал им 10 млн рублей.