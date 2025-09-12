На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти пенсионерка взяла кредит из-за мошенников и была освобождена от его выплаты

В Ленобласти пенсионерку освободили от кредита, взятого из-за аферистов
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Ленобласти стала жертвой мошенников, но не будет выплачивать взятый из-за их давления кредит. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, аферисты связались с пенсионеркой и рассказали ей легенду, в которую она поверила.

«Женщина была уверена, что совместно с правоохранительными органами участвует в секретной операции», – сообщается в публикации.

Действуя по инструкциям аферистов, женщина пришла в банк, где ей выдали кредитную карту. Ее данные пенсионерка сообщила мошенникам, которые списали с нее все деньги. Сумма не уточняется.

Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве.

После судебно-психологической экспертизы выяснилось, что в тот момент пострадавшая была внушаемой и не понимала, что делает. Руководствуясь результатами процедуры, прокуроры подали в суд иск, чтобы признать кредитный договор недействительным.

В результате суд удовлетворил требования ведомства. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Мурманской области отец участника СВО под давлением мошенников отдал им 10 млн рублей.

