В Мурманской области отец участника СВО под давлением мошенников отдал им 10 млн рублей

Shutterstock

Житель Мурманской области стал жертвой мошенников несмотря на то, что знал о подобных схемах. Об этом сообщает управление МВД по региону.

52-летнему мужчине один из аферистов представился сотрудником ФСБ и заявил, что кто-то пытался перевести деньги с его счета на нужды ВСУ. Пострадавшего убедили в необходимости заменить банковский счет.

Позже с ним связался мужчина в камуфляже и на камеру озвучил личные данные всех членов семьи, а также показал фото сына, который не вернулся с СВО.

Находясь под давлением неизвестных, он снял со своих счетов 10 миллионов рублей. Часть из них он отправил через банкоматы, остальные – отдал курьеру, назвав кодовое слово «ВДВ».

«После выполнения всех инструкций злоумышленники приказали уничтожить все следы общения – удалить переписки, историю звонков и контакты», – сообщается в публикации.

Поняв, что его обманули, пострадавший обратился в полицию. Там он рассказал, что был знаком с подобными схемами, но, так как мошенники использовали большое количество личной информации, поверил им.

Ранее в Москве вынесли приговор мошенникам, обманувшим пенсионеров на 100 млн рублей.

