В Москве повторился рекорд атмосферного давления 2015 года

Атмосферное давление в Москве достигло 763 миллиметров ртутного столба, повторив рекорд 10-летней давности. Об этом в своем Telegram-канале написала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что данный показатель был зафиксирован в 10:00 мск.

«Атмосферное давление <...> на ВДНХ достигло 763 миллиметров ртутного столба, а это означает, что повторен рекорд 2015 года по максимальному давлению. Это антициклон с центром над Верхней Волгой обеспечил столицу первым осенним рекордом», — говорится в публикации.

13 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столичном регионе минувшей ночью были зафиксированы первые в текущем осеннем сезоне заморозки. В частности, подмосковный поселок Черусти подтвердил свое звание «полюса холода» — в темное время суток температура воздуха в этом населенном пункте опустилась до -8°C.

В Москве максимальная температура воздуха составила +6,5°C, в городе была самая холодная ночь с начала сентября. При этом в Новой Москве и Михайловском столбики термометров показывали всего +1,7°C.

Ранее синоптик назвал текущую осень в Москве самой засушливой за полтора века.