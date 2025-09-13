Синоптик рассказал о заморозках в Московском регионе

Синоптик Леус: первые в осеннем сезоне заморозки были в Московском регионе ночью

В Московском регионе минувшей ночью были зафиксированы первые в осеннем сезоне заморозки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, поселок Черусти подтвердил свое звание «полюса холода». В этом населенном пункте ночной минимум составил -8°C.

Как заявил синоптик, в Москве минимальная температура воздуха достигла +6,5°C. В столице была самая холодная ночь с начала сентября. В Новой Москве, в Михайловском температура воздуха составила всего +1,7°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что текущая осень в Москве стала самой засушливой в городе за последние 146 лет. Эксперт погоды добавил, что бабье лето в Москве продлится до 17 сентября. После этого в столице ожидаются дожди.

Ранее россиянам предсказали теплую осень.