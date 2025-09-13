В РАН поддержали предложение повысить возраст молодежи до 40-45 лет

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею повышения верхней границы возраста молодежи до 40-45 лет. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС, сославшись на значительный рост продолжительности жизни в стране.

Эпидемиолог отметил, что многие россияне продолжают работать даже после 70 лет, что делает текущие возрастные границы устаревшими. По его словам, к 2030 году продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет.

«Раз увеличивается продолжительность жизни, значит, и границы надо раздвигать. У нас сегодня в науке молодой возраст считается до 39 лет», — заявил Онищенко.

7 сентября глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 45 лет. Он подчеркнул, что в настоящее время у россиян «сдвинулся» как возраст взросления, так и старения. При этом председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» отметил, что этот вопрос необходимо просчитывать и исследовать.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем в России поднимать возраст молодежи до 45 лет.