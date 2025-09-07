На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, зачем в России поднимать возраст молодежи до 45 лет

Депутат Нилов: повышение порога молодежного возраста расширит льготы для россиян
true
true
true
close
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Предложение поднять планку молодежного возраста в России с 35 лет до 40–45 не связано с повышением пенсионного возраста. Мера нужна для того, чтобы обеспечить более взрослое население теми льготами, которые доступны молодежи, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Население стареет позже, а вот взросление наступает во многом раньше. Эти юридические изменения могли бы прежде всего дать эмоциональный импульс. И, конечно, это дополнительные меры поддержки, в том числе для молодежи, молодых семей, я в этом вижу только позитив. Прежде всего нужно понимать, что человек остается молодым в душе вне зависимости от биологического возраста. Старение — прежде всего состояние человека: эмоциональное, моральное, психологическое. Я напрямую бы не связывал никак эти предложения с пенсионным возрастом», — сказал он.

Нилов назвал инициативу «интересной, заслуживающей внимания, обсуждения» и заявил, что сам бы ее поддержал.

«Это нужно для того, чтобы те программы, которые действуют в отношении молодежи, те законодательные преференции, те возможности, которые существуют, в том числе для молодой семьи, чтоб они были применимы после достижения 35-летнего возраста», — пояснил депутат.

Он также призвал переименовать «пенсию по старости» в «пенсию по возрасту» — это, как полагает Нилов, могут оценить женщины.

«Напомню про предложение, которое с коллегами почти 15 лет назад вносил [в Госдуму], предлагая пенсию по старости заменить на пенсию по возрасту. И в 60, и в 55 лет женщину нельзя назвать старой — это неправильно. И женщины очень негативно реагируют, когда речь идет про возраст. Тема затрагивается в личном плане, поэтому считаю, что данное предложение надо всячески обсуждать. И нет ничего плохого в том, что возраст молодежи будет увеличен до 40 лет. Если вы будете спрашивать, стоит ли поднять возраст молодежи, у лиц в возрасте 15–20 лет, они могут к этому скептически относиться. А люди в возрасте 40 лет и старше, я уверен, будут поддерживать, исходя в том числе из личных ощущений», — сказал он.

В общественном совете при Минтруде до этого предложили поднять верхнюю планку возраста молодежи в России с 35 лет до 40–45. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Константин Абрамов. По его словам, в России возраст взросления и старения сдвинулись. Общественник считает, что для 40-летней молодежи также стоит расширить список льгот.

Ранее в Госдуме предложили дать учителям право на пенсию за выслугу лет.

