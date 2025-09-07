В России могут повысить возраст молодежи

Абрамов: возраст молодежи в России может быть повышен до 40-45 лет

Верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 45 лет. Об этом РИА Новости заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.

«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это (поднять верхнюю планку возраста — «Газета.Ru») сделать», — заявил собеседник агентства.

Абрамов добавил, что в настоящее время у россиян «сдвинулся» как возраст взросления, так и старения. При этом председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» отметил, что этот вопрос необходимо просчитывать и исследовать.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев раскритиковал снижение возраста выхода на работу у молодежи. По его словам, чисто механическое снижение возраста выхода на рынок труда у россиян создаст массу новых проблем. Покупка квартиры будет для молодой семьи непосильной задачей, подчеркнул эксперт.

Ранее эксперты назвали россиянам способ сохранить тонус и силы после 40 лет.