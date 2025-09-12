Врач назвал болезни, при которых нужно пить кофе

Кофе уменьшает частоту аритмий и нормализует кровяное давление, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач-кардиолог Александр Мясников.

Он посоветовал тем, у кого диабет и больное сердце, пить напиток. Тогда инфаркты будут реже.

Медик добавил, что кофе снимает внутреннее воспаление, а еще содержит более 1 тыс. биологически полезных веществ.

На этой неделе врач Екатерина Дмитренко рассказала, что кофеин в кофе, чае и некоторых других напитках, может давать чувство бодрости, повышать концентрацию и улучшить внимательность и производительность. Но его эффект максимально выражен у тех, кто пьет эти напитки редко. «Постоянным потребителям» понадобится большее количество вещества.

Врач отметила, что в чрезмерных количествах кофеин грозит беспокойством, раздражительностью и бессонницей. Взрослым людям рекомендуют ограничивать потребление кофе 400 мг в день (что составляет четыре чашки кофе).

Ранее россиян предупредили, что нельзя пить кофе сразу после пробуждения.