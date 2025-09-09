Врач рассказала о пользе кофеина

Кофеин, который содержится в кофе, чае и некоторых других напитках, может давать чувство бодрости и повышать концентрацию, а также улучшить внимательность и производительность. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

«Однако его эффект максимально выражен у тех, кто не привык к его регулярному потреблению. У постоянных потребителей может наблюдаться толерантность, и чтобы достичь того же эффекта, потребуется больше кофеина», — уточнила эксперт.

По ее словам, умеренное потребление кофе может положительно повлиять на память, внимание и скорость реакций. Однако врач напомнила, что в чрезмерных количествах он грозит беспокойством, раздражительностью и бессонницей. Дмитренко добавила, что взрослым людям рекомендуют ограничивать потребление кофе до 400 мг в день (это примерно четыре чашки кофе).

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что нервозность, тревожность и раздражительность могут возникать у людей на фоне переизбытка кофеина. Среди других симптомов — бессонница, учащенное сердцебиение, головные боли, тошнота, рвота и аритмия. По ее словам, при их появлении важно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что кофеин ухудшает качество донорской крови.