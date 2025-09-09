На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о пользе кофеина

Врач Дмитренко: кофеин может улучшить внимательность и производительность
true
true
true
close
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Кофеин, который содержится в кофе, чае и некоторых других напитках, может давать чувство бодрости и повышать концентрацию, а также улучшить внимательность и производительность. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

«Однако его эффект максимально выражен у тех, кто не привык к его регулярному потреблению. У постоянных потребителей может наблюдаться толерантность, и чтобы достичь того же эффекта, потребуется больше кофеина», — уточнила эксперт.

По ее словам, умеренное потребление кофе может положительно повлиять на память, внимание и скорость реакций. Однако врач напомнила, что в чрезмерных количествах он грозит беспокойством, раздражительностью и бессонницей. Дмитренко добавила, что взрослым людям рекомендуют ограничивать потребление кофе до 400 мг в день (это примерно четыре чашки кофе).

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что нервозность, тревожность и раздражительность могут возникать у людей на фоне переизбытка кофеина. Среди других симптомов — бессонница, учащенное сердцебиение, головные боли, тошнота, рвота и аритмия. По ее словам, при их появлении важно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что кофеин ухудшает качество донорской крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами