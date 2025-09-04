Россиян предупредили, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Кофе давно стал частью утреннего ритуала для миллионов людей. Но мало кто задумывается, когда именно лучше выпить первую чашку и сколько кофеина допустимо употреблять без вреда для здоровья. На эти вопросы в беседе с «Газетой.Ru» ответила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Щербак.

«После пробуждения уровень кортизола (гормона бодрости) в организме и так достаточно высок. Если в этот момент выпить кофе, бодрящий эффект будет слабее, а риск раздражения слизистой желудка — выше. По данным гастроэнтерологических рекомендаций, оптимальное время для первой чашки кофе — через 1,5–2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее», — рассказала Щербак.

При этом врач подчеркнула, что кофе на голодный желудок стимулирует выработку желудочного сока, может вызвать изжогу, боли в верхней части живота и со временем повышает риск гастрита или язвенной болезни. Поэтому лучше сочетать кофе с завтраком или хотя бы с небольшим перекусом.

«Согласно современным данным, для здорового взрослого человека безопасная суточная доза кофеина составляет до 400 мг, при этом разовая доза не должна превышать 200 мг. Для наглядности: чашка эспрессо (30 мл) содержит 60–100 мг кофеина; чашка чая (230 мл) — около 50 мг; банка энергетика (250 мл) может содержать до 150 мг», — продолжила специалист.

Для беременных женщин суточная норма, по словам врача, ограничена 200 мг, а для детей доза рассчитывается индивидуально — примерно 2,5–3 мг на 1 кг массы тела.

При этом врач обратила внимание, что регулярное превышение дозы более 450 мг в день может привести к негативным последствиям. Среди них: бессонница, раздражительность, тревожность; учащенное сердцебиение и повышение артериального давления; желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, боли в животе); вымывание кальция из организма, что со временем отражается на состоянии костей, зубов и волос; формирование зависимости от кофеина.

«Чтобы кофе приносило удовольствие и пользу, а не вред, важно соблюдать баланс. Первая чашка — лучше не сразу после пробуждения, а спустя 1,5–2 часа. Суточная доза — не более 400 мг для взрослых. А вот злоупотребление кофеином может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно со стороны желудка, сердца и нервной системы», — резюмировала Щербак.

