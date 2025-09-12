Путин в Санкт-Петербурге встретился с министром культуры Любимовой

В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе беседы президент поинтересовался у министра ситуацией, сложившейся вокруг проката зарубежных кинолент в России.

«Прокат иностранных фильмов — квоты и так далее, Вы знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – отметил Путин, обращаясь к Любимовой.

Министр культуры ответила, что поддержка отечественного кинематографа является необходимой. Она отметила, что иностранные фильмы пока не демонстрируют стремления вернуться на российский рынок, но со временем помощь российской киноиндустрии в данном направлении станет еще более актуальной.

«Ну то есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил президент, на что Любимова дала утвердительный ответ.

7 сентября режиссер Никита Михалков во время делового завтрака в рамках Восточного экономического форума выразил уважение кинематографу США. Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским киноискусством. По его словам, кинематограф сыграл важную роль в спасении США в сложные периоды истории страны.

Ранее в России предложили квотировать западное кино.