Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино

Режиссер Никита Михалков на деловом завтраке в рамках ВЭФ заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино. Его слова передает «Фонтанка».

Михалков заявил, что кинематограф спас США в тяжелые времена. К примеру, в период Великой депрессии. Однако режиссер считает слабым лауреата премии «Оскар» 2025 года — фильм «Анора». По его мнению, картина «средняя» с художественной точки зрения.

В марте прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора».

Снявшийся в «Аноре» Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

6 сентября Михалков пообещал миллион долларов обладателю новой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» за номинацию «Лучший фильм». Победители в других категориях получат по $250 тысяч. Премия будет вручаться в другой валюте, уточнил Михалков.

