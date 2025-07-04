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Союз кинематографистов оценил идею Михалкова квотировать западное кино

Союз кинематографистов РФ поддержал идею режиссера Михалкова о взносе для иностранного кино
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Союзе кинематографистов РФ оценили идею режиссера Никиты Михалкова ввести для западных студий входной взнос в 5 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на зампреда союза Алексея Алешковского.

Только после этого, предлагает Михалков, в России можно рассматривать возможность проката зарубежного фильма.

«Защита интересов отечественных кинопроизводителей является логичной мерой и в контексте соответствующего зарубежного опыта. Конкуренция должна идти между игроками российской киноиндустрии», — говорит Алешковский.

До этого Михалков направил свои предложения президенту РФ Владимиру Путину. Он хочет не только квотировать западное кино, но и направлять 10% средств, вырученных от проката иностранных фильмов, на рефинансирование национального кинематографа. Он заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу.

Режиссер Владимир Грамматиков с идеями Михалкова не согласился.

В мае 2025 года председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что фильмы голливудских студий, заморозивших контакты с Россией в 2022 году, могут вернуться весной 2026 года в ограниченном формате.

Ранее сообщалось, что Тим Бертон снимет первый за 13 лет мультфильм.

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