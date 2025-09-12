На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дядя 4 года насиловал маленькую племянницу и повторил преступление спустя 9 лет

В Казахстане мужчину осудили на 22 года за изнасилование двух девочек
true
true
true
close
Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Казахстана, который годами насиловал племянницу. Об этом сообщает суд.

По версии следствия, девочка 2003-го года рождения длительное время подвергалась насилию. Впервые мужчина стал приставать к ребенку в 2011-м году, когда ей было восемь лет. В дальнейшем, до 2015 года, он продолжал совершать преступления.

Спустя годы, в ноябре 2024 года, пока дома никого не было, мужчина снова несколько раз изнасиловал девушку.

Помимо этого, в период с мая по август 2018 года у себя дома он изнасиловал 13-летнюю девочку, которая не являлась его родственницей.

«Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела», – сообщается в публикации.

Ни племянница, ни вторая пострадавшая не простили мужчину. Они потребовали для насильника строгого наказания и компенсации морального вреда. Фигурант тем временем не признал вину.

Суд учел то, что у мужчины не было судимостей. Фигуранта приговорили к 22 годам лишения свободы. Также он выплатит пострадавшим компенсацию и пожизненно не сможет занимать должности, где нужно контактировать с несовершеннолетними.

Ранее юноши позвали пятилетнюю девочку поиграть с ними и изнасиловали ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами