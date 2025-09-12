Дядя 4 года насиловал маленькую племянницу и повторил преступление спустя 9 лет

В Казахстане мужчину осудили на 22 года за изнасилование двух девочек

Суд вынес приговор жителю Казахстана, который годами насиловал племянницу. Об этом сообщает суд.

По версии следствия, девочка 2003-го года рождения длительное время подвергалась насилию. Впервые мужчина стал приставать к ребенку в 2011-м году, когда ей было восемь лет. В дальнейшем, до 2015 года, он продолжал совершать преступления.

Спустя годы, в ноябре 2024 года, пока дома никого не было, мужчина снова несколько раз изнасиловал девушку.

Помимо этого, в период с мая по август 2018 года у себя дома он изнасиловал 13-летнюю девочку, которая не являлась его родственницей.

«Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела», – сообщается в публикации.

Ни племянница, ни вторая пострадавшая не простили мужчину. Они потребовали для насильника строгого наказания и компенсации морального вреда. Фигурант тем временем не признал вину.

Суд учел то, что у мужчины не было судимостей. Фигуранта приговорили к 22 годам лишения свободы. Также он выплатит пострадавшим компенсацию и пожизненно не сможет занимать должности, где нужно контактировать с несовершеннолетними.

