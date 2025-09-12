На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноши позвали пятилетнюю девочку поиграть с ними и изнасиловали ее

В Бангладеш подростки изнасиловали пятилетнюю девочку
Pixabay

Подростки из Бангладеш попали под арест после надругательства над девочкой. Об этом сообщает BDnews24.com.

Инцидент произошел в городе Саткхира. Как рассказала мать, ее пятилетняя дочь отправилась к соседям, чтобы там играть. Там она встретила троих молодых людей, которые предложили ей поиграть с ними. После этого ее отвели в одну из комнат в доме и изнасиловали.

Крики дочери услышала родительница и сразу прибежала к соседям. Как только она вошла к ним в помещение, юноши сбежали через черный ход.

Девочку доставили в больницу, где медики подтвердили факт надругательства. По словам специалистов, она чувствовала себя плохо.

Мать подчеркнула, что местные власти якобы встали на сторону преступников и не хотели, чтобы семья обращалась в правоохранительные органы.

«Они заставили девочку замолчать и даже угрожали причинить ей вред», – сообщается в публикации.

Несмотря на это, мать подала заявление в полицию. В результате троих подозреваемых арестовали, на данный момент проводится расследование.

Ранее школьники заставили одноклассника танцевать без одежды, а затем изнасиловали его.

