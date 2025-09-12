Россиянин, пожаловавшийся на отсутствие телевизора в СИЗО, получит компенсацию

Заключенный добился компенсации за некомфортные условия в СИЗО в Нижневартовске

Суд в Нижневартовске присудил осужденному компенсацию за ненадлежащие условия содержания в местном СИЗО. Об этом сообщает Тelegram-канал «Суды Югры».

Мужчина попал в следственный изолятор и подал иск, пожаловавшись на условия содержания. Проверка показала, что администрация действительно нарушила требования законодательства.

«Среди выявленных нарушений: несоблюдение нормы санитарной площади на одного человека в камере; дефицит спальных мест; нарушение периодичности санитарной обработки и смены белья. А также отсутствие радиовещания и телевизора; отсутствие двери, изолирующей санузел; отсутствие горячей водопроводной воды», — говорится в сообщении.

Нижневартовский городской суд частично удовлетворил иск заключенного и назначил ему компенсацию за нарушение условий содержания в размере 4000 рублей.

Ранее осужденный за теракт в «Домодедово» потребовал компенсации за «нравственные страдания».