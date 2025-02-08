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Осужденный за теракт в «Домодедово» потребовал компенсации за «нравственные страдания»

Осужденный за теракт в «Домодедово» судился с ФСИН за пыль и отсутствие солнца
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в аэропорту «Домодедово» в 2011 году Ислам Яндиев потребовал компенсации от ФСИН за «нравственные страдания». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, его претензии касаются СИЗО, где его содержали во время судебного процесса, этапирования и самой колонии. В одном из исков Яндиев потребовал компенсировать ему моральный ущерб за наручники, которые ему надевают вне камеры. Еще террорист пожаловался на нехватку личного пространства в камере и отказ в переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных.

Также террорист пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок.

Иски он подавал к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину. Суды рассмотрели их и оставили без удовлетворения.

В 2013 году Мособлсуд огласил приговор по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году. Трое соучастников — Башир Хамхоев и братья Илез и Ислам Яндиевы — проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

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