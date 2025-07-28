В Башкирии подростки подожгли порох и получили сильные ожоги

В Башкирии трое детей получили серьезные ожоги во время игры с порохом

В Башкирии трех подростков госпитализировали с ожогами после игр с порохом. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в селе Бриштамак Белорецкого района Башкирии 27 июля. Трое подростков нашли порох и решили его поджечь. На мальчика мгновенно вспыхнула одежда, они получили сильные ожоги, у одного из пострадавших травма глаза.

Подростки госпитализированы в республиканский ожоговый центр, они находятся в состоянии средней тяжести.

До этого в Калининграде школьница попала в реанимацию после игры с зажигалкой, на ней вспыхнула одежда. Мать заметила пламя и бросилась к дочери. Она сумела сбить огонь, оказала первую помощь и вызвала врачей. Пострадавшая госпитализирована с ожогами в отделение реанимации, у ребенка обожжено 35% тела.

Ранее в Петербурге ребенок выпил средство для волос и попал в больницу с ожогом пищевода.