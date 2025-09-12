На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хочу уйти красиво среди близких»: Пугачева рассказала, как видит свою кончину

Певица Пугачева призналась, что не боится своей кончины и готовит к ней детей
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева призналась в интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что не избегает разговоров о своей кончине с детьми --11-летними Лизой и Гарри.

Артистка заявила, что считает важным успеть дать правильные наставления близким при жизни. При этом ее сын воспринимает такие разговоры, как навязчивые:

«Сын говорит: «Что ты нудишь?» А я отвечаю: «Нет, я должна успеть»... Мы спокойно на эту тему говорим, и это даже продляет мне жизнь. Я какая-то более спокойная», — поделилась она.

Также Пугачева заявила, что философски относится к неизбежному, но при этом испытывает ряд страхов.

«Я не хочу быть немощной. Не хочу, чтобы были страшные боли... Но мало ли, что я хочу... Погаснуть как свеча — в красивой и глубокой старости среди своих близких и любимых», — отметила Пугачева.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Ранее Лолита Милявская назвала Пугачеву величайшим русским достоянием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами