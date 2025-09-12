На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции остановили движение поездов из-за кражи кабелей

SNCF: движение поездов сильно нарушено между Парижем и Лионом из-за кражи кабелей
close
Pascal Rossignol/Reuters

Движение высокоскоростных поездов на линии, соединяющей Париж и Лион, было нарушено из-за краже кабелей. Об этом сообщили в Национальной компании железных дорог (SNCF).

«Движение сильно нарушено на юго-восточной высокоскоростной линии. Сбой сигнальной системы, вызванный кражей кабелей, был обнаружен недалеко от вокзала Крезо-Моншанен», — говорится в сообщении.

Возобновить движение планируют утром в субботу. Пассажиров же предупредили о возможном увеличении времени в пути до двух часов. Это связано с тем, что обесточенный участок поезда вынуждены объезжать.

Недавно в Мексике грузовой поезд врезался двухэтажный автобус, пострадали десятки человек. Инцидент произошел 8 сентября в городе Атлакомулько, примерно в 130 километрах к северо-западу от Мехико. В результате аварии 10 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 61 человек получили ранения. Опубликовано видео с места аварии.

Ранее турист попал под поезд на российском курорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами