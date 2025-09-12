Во Франции остановили движение поездов из-за кражи кабелей

Движение высокоскоростных поездов на линии, соединяющей Париж и Лион, было нарушено из-за краже кабелей. Об этом сообщили в Национальной компании железных дорог (SNCF).

«Движение сильно нарушено на юго-восточной высокоскоростной линии. Сбой сигнальной системы, вызванный кражей кабелей, был обнаружен недалеко от вокзала Крезо-Моншанен», — говорится в сообщении.

Возобновить движение планируют утром в субботу. Пассажиров же предупредили о возможном увеличении времени в пути до двух часов. Это связано с тем, что обесточенный участок поезда вынуждены объезжать.

Недавно в Мексике грузовой поезд врезался двухэтажный автобус, пострадали десятки человек. Инцидент произошел 8 сентября в городе Атлакомулько, примерно в 130 километрах к северо-западу от Мехико. В результате аварии 10 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 61 человек получили ранения. Опубликовано видео с места аварии.

