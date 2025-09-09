Поезд протаранил двухэтажный автобус с людьми в Мексике, и это попало на видео

На видео попало, как грузовой поезд врезался в двухэтажный автобус в Мексике

В Мексике грузовой поезд врезался двухэтажный автобус, пострадали десятки человек, сообщает metro.co.uk. Инцидент произошел 8 сентября в городе Атлакомулько, примерно в 130 километрах к северо-западу от Мехико.

«Автобус следовал из Сан-Фелипе-дель-Прогресо в Мехико. Грузовой поезд протащил его по рельсам сотни метров метров, прежде чем остановиться. Огромная часть крыши автобуса была оторвана в результате столкновения. Сотрудники экстренных служб несколько часов потратили на то, чтобы вытащить людей из искореженного автобуса»,— сообщает газета.

Судя по видео, поезд врезался в среднюю часть автобуса после того, как он выехал на железнодорожный переезд. В результате аварии 10 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 61 человек получили ранения.

