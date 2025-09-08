На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист попал под поезд на российском курорте

В Краснодарском крае поезд сбил пьяного туриста
Пассажирский поезд сбил пьяного туриста в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Несчастный случай произошел с 35-летним туристом в Горячем ключе. Машинист поезда »МоскваАдлер» заметил пешехода, идущего по рельсам вблизи станции Псекупс, и стал подавать сигналы о приближении, но мужчина не реагировал на них.

Машинисту не удалось избежать столкновения, и в результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

До этого туристка из Москвы попала в камнепад при восхождении на Эльбрус. Вместе с друзьями она ушла в горы, но в районе скал Пастухова на высоте 4600 метров их завалило камнями. Травмы получила только москвичка. Она не смогла продолжать путь и дождалась прибытия спасателей. Те спустили пострадавшую на поляну Азау и передали в руки медикам.

Ранее дикий тигр напал на туристов, пытавшихся сделать селфи с ним.

