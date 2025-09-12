На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянина задержали по подозрению в планировании покушения на Соловьева

ФСБ РФ задержала жителя Димитровграда, планировавшего покушение на Соловьева
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Ульяновской области, подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался мужчина 1989 года рождения из города Димитровграда. В период с апреля 2024 года по июнь текущего года он по заданию украинских специальных служб планировал участвовать в подготовке покушения на Соловьева, с этой целью выезжая в Москву для сбора информации о маршрутах передвижения телеведущего.

«После возвращения в Ульяновск он также собирал данные о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ. Фигуранту, который в данный момент находится в СИЗО, грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники профильных ведомств осуществляют оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.

Ранее шесть фигурантов дела о покушении на Соловьева в апреле 2022 года попали в перечень экстремистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами