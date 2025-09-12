Россиянина задержали по подозрению в планировании покушения на Соловьева

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Ульяновской области, подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался мужчина 1989 года рождения из города Димитровграда. В период с апреля 2024 года по июнь текущего года он по заданию украинских специальных служб планировал участвовать в подготовке покушения на Соловьева, с этой целью выезжая в Москву для сбора информации о маршрутах передвижения телеведущего.

«После возвращения в Ульяновск он также собирал данные о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ. Фигуранту, который в данный момент находится в СИЗО, грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники профильных ведомств осуществляют оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.

Ранее шесть фигурантов дела о покушении на Соловьева в апреле 2022 года попали в перечень экстремистов.