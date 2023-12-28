В перечень экстремистов внесли фигурантов дела о покушении на Соловьева

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего и журналиста Владимира Соловьева. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.

В список попали Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин, Тимофей Мокий, Андрей Пронский и Владимир Степанов.

С 2012 года Соловьев ведет телепрограмму «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», с 2018 года – еженедельную авторскую программу «Москва. Кремль. Путин». В 2020 году Соловьев запустил канал «Соловьев.LIVE» на YouTube и в Telegram.

25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на Владимира Соловьева.

6 декабря сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее Соловьев призвал карабахских военных отправиться в Донбасс на СВО.