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В Петербурге произошло столкновение двух катеров

Прокуратура: в Петербурге столкнулись два катера, один из них перевернулся
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МЧС России

В Санкт-Петербурге столкнулись два катера, один из них перевернулся. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра.

В настоящее время ведется расследование происшедшего. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

24 июля стало известно, что на Телецком озере в Республике Алтай столкнулись две моторные лодки.

13 июля в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай.

В середине июня два катера столкнулись на реке Волге в Саратовской области. Инцидент произошел вечером рядом с автомобильным мостом Саратов — Энгельс. В результате происшествия катера получили повреждения, но никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Ранее после разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна.

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