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После разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна

Проверка организована после столкновения двух теплоходов в Санкт-Петербурге
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Северо-Западная транспортная прокуратура

Два судна столкнулись после разводки мостов в Санкт-Петербурге, организована проверка по факту данного инцидента. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По предварительным данным, 17 июля после разводки мостов произошло столкновение теплоходов «Фиеста» и «Нева-5», в результате чего у второго судна разбилось стекло.

Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

13 июля в Санкт-Петербурге столкнулись два маломерных судна. Столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк» произошло напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки. На борту судов находились в общей сложности 75 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате столкновения один ребенок получил незначительную травму.

Ранее в Оманском заливе столкнулись два танкера.

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