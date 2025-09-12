В России предложили создать джазовые университеты

Учебные заведения, специализирующиеся на подготовке музыкантов в области джаза и неакадемической музыки, нужно открыть в России. Такое мнение высказал саксофонист Игорь Бутман, пишет ТАСС.

«Мы видим необходимость учебного развития, отданного полностью под неакадемическую музыку. Такого флагмана, который будет давать импульсы и в регионе, и в музыкальной школе, и в училище», — сказал он.

Бутман добавил, что в «консерватории неакадемической музыки» будут готовить музыкантов разных направлений — джазовых, рок- и поп-исполнителей. Он подчеркнул, что молодежь должна знать историю неакадемической музыки, это позволит ей создавать что-то новое.

До этого на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) был проведен иммерсивный концерт «Душа России. Россия – миру», на котором зрителям представили классические традиции русской поэзии и музыки. Как отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель совета фонда Инносоциум Елена Маринина, концерт представляет собой сплетение разных креативных индустрий.

