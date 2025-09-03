На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ВЭФ представили проект «Душа России»

На ВЭФ прошел концерт о классических традициях русской поэзии и музыки
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В первый день ВЭФ прошел иммерсивный концерт «Душа России. Россия – миру», на котором зрителям представили классические традиции русской поэзии и музыки.

Как отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель совета фонда Инносоциум Елена Маринина, концерт представляет собой сплетение разных креативных индустрий.

«Вместе с Союзом писателей России мы создаем видео-арт, где оживают тексты Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой, Маяковского. Это пример того, как традиционная литература становится частью современной индустрии», — сказала она.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова, проект «Душа России» выполняет сразу 3 задачи.

«Проект синтезирует традиции и инновации, укрепляет роль России в формировании многополярного мира на основе общих ценностей и способствует международному гуманитарному сотрудничеству для устойчивого развития», — сказал он.

Кроме того, в рамках фестиваля для зрителей пройдет более 70 кинопоказов по Приморью, выставка лоскутного шитья и кинозавтрак с презентацией Евразийской академии кинематографических искусств.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами