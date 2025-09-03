На ВЭФ представили проект «Душа России»

На ВЭФ прошел концерт о классических традициях русской поэзии и музыки

В первый день ВЭФ прошел иммерсивный концерт «Душа России. Россия – миру», на котором зрителям представили классические традиции русской поэзии и музыки.

Как отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель совета фонда Инносоциум Елена Маринина, концерт представляет собой сплетение разных креативных индустрий.

«Вместе с Союзом писателей России мы создаем видео-арт, где оживают тексты Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой, Маяковского. Это пример того, как традиционная литература становится частью современной индустрии», — сказала она.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова, проект «Душа России» выполняет сразу 3 задачи.

«Проект синтезирует традиции и инновации, укрепляет роль России в формировании многополярного мира на основе общих ценностей и способствует международному гуманитарному сотрудничеству для устойчивого развития», — сказал он.

Кроме того, в рамках фестиваля для зрителей пройдет более 70 кинопоказов по Приморью, выставка лоскутного шитья и кинозавтрак с презентацией Евразийской академии кинематографических искусств.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».