Жора Крыжовников попал в список «Миротворца»

Режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин – настоящее имя) оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Крыжовникова обвиняют в «нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии в «попытках легализации оккупации» Крыма. Также режиссеру приписывают незаконную коммерческую деятельность в Крыму.

Создатели базы напомнили, что Першин участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму в 2021 году.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее звезда «Полицейского с Рублевки» попал в «Миротворец» на фоне борьбы с раком.