Установившая самозапрет россиянка передала аферистам деньги в банках с вареньем

В Бурятии мошенники выманили деньги у женщины, установившей самозапрет

Жительница Бурятии лишилась денег, следуя указаниям мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщине позвонили на стационарный телефон и предложили продлить договор с сотовым оператором, в противном случае номер телефона якобы перейдет к другому человеку. Пострадавшая продиктовала номер СНИЛС, но позже поняла, что ее обманули, и установила самозапрет на кредиты.

На следующий день «сотрудница полиции» рассказала, что со счетов женщины кто-то перечислил миллион рублей на финансирование вражеских ВС.

В результате аферисты убедили женщину «задекларировать» деньги, чтобы их обезопасить. Следуя инструкции мошенников, россиянка разложила 600 тысяч рублей по банкам с вареньем и отправила по почте, так как все манипуляции с ними правоохранители якобы должны были проводить в другом городе.

«Женщина направила посылку экспресс-доставкой в г. Ростов-на-Дону неизвестному получателю», – сообщается в публикации.

Осознав, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию.

