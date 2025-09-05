На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог предупредил об опасности использования нейросетевых помощников

Психолог Захаров: нейросетевые помощники могут негативно повлиять на память
Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Привычка на регулярной основе использовать нейросетевые помощники и цифровые устройства может негативно повлиять на когнитивные функции человека и сформировать зависимость от технологий. Об этом Pravda.Ru рассказал военный психолог Алексей Захаров.

«Любой помощник, будь то нейросетевой или живой, берет на себя то, что человек мог бы сделать сам. Если он делает за вас то, что вы могли бы выполнить самостоятельно, происходит атрофирование возможностей. Например, нарушается память, способность считать, сравнивать и критически оценивать информацию», — пояснил эксперт.

По его словам, это особенно опасно для детей, которые активно пользуются такими технологиями. Захаров подчеркнул, что память и навыки требуют тренировки, чтобы они не утратились. В будущем это может повысить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. В связи с этим психолог посоветовал использовать такие инструменты только в качестве вспомогательных умственным усилиям человека.

Ученые из Вирджинского политехнического института до этого выяснили, что одной из первых зон мозга, поражаемых при болезни Альцгеймера, является энторинальная кора — область, отвечающая за память, ориентацию в пространстве и работу «внутренней карты» мозга. Они выявили, что особую уязвимость этой зоны могут объяснять нарушения в работе митохондрий — клеточных «энергостанций».

Ранее внедрение в России современных способов связи назвали путем к технологическому лидерству.

