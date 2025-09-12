На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель Путина оценил возможность возвращения института цензуры

Спецпредставитель Швыдкой считает невозможным возрождение института цензуры
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Возвращение института цензуры в России невозможно. Такое мнение высказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью агентству «Интерфакс» на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Вы знаете, для того, чтобы возродить институт цензуры, надо возродить Советский Союз, что, я думаю, как вы понимаете, невозможно. Кроме того, там работали совершенно другие механизмы», — сказал он.

По его мнению, в настоящее время в РФ достаточно законодательства.

Швыдкой заявил, что существовавшая предварительная выходу произведения, фильма или спектакля цензура помогала оградить деятелей культуры от «карательной цензуры», за которой могло последовать уголовное дело.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оправдал цензуру в стране «беспрецедентностью» времени.

Ранее рэпер Птаха заявил, что цензура музыки ведет в никуда.

