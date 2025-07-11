Песков заявил о необходимости военной цензуры в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оправдал цензуру в России «беспрецедентностью» времени. Об этом он сказал в интервью изданию «Эксперт».

«Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентное для нашей страны», — высказал мнение представитель Кремля.

По его словам, сейчас идет война в информационном пространстве, было бы неправильно закрывать глаза на средства массовой информации, «которые целенаправленно занимаются дискредитацией России».

Поэтому, как считает Песков, сейчас режим цензуры оправдан.

Пресс-секретарь президента также указал, что сегодня концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Он отметил, что не следует возвращаться во времена «оголтелых «Медуз» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией)*, у которых про Россию либо плохо, либо никак».

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и экс-министр культуры Михаил Швыдкой высказался о возрождении цензуры.