На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил о необходимости военной цензуры в России

Песков оправдал цензуру в России «беспрецедентностью» времени
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оправдал цензуру в России «беспрецедентностью» времени. Об этом он сказал в интервью изданию «Эксперт».

«Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентное для нашей страны», — высказал мнение представитель Кремля.

По его словам, сейчас идет война в информационном пространстве, было бы неправильно закрывать глаза на средства массовой информации, «которые целенаправленно занимаются дискредитацией России».

Поэтому, как считает Песков, сейчас режим цензуры оправдан.

Пресс-секретарь президента также указал, что сегодня концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика. Он отметил, что не следует возвращаться во времена «оголтелых «Медуз» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией)*, у которых про Россию либо плохо, либо никак».

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и экс-министр культуры Михаил Швыдкой высказался о возрождении цензуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами