Священник из ЮАР назвал дату Второго пришествия Христа

Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что в сентябре произойдет Второе пришествие Иисуса Христа. Об этом пишет Daily Express US.

По словам пастора, он получил откровение от самого Христа во время последнего видения.

«Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал как он сказал: «Я приду скоро», — поделился Мхлакела.

Он добавил, что Второе пришествие состоится 23 и 24 сентября 2025 года.

Авторы публикации пишут, что на 23 сентября выпадает еврейский праздник Труб, или Рош ха-Шана. Мхлакела уточнил, что Христос сообщил ему о своем Втором пришествии во время праздника Труб.

В августе астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев заявлял, что «Черная Луна» не является признаком приближающегося апокалипсиса.

Также британская газета Daily Mail сообщала, что на небе появится связанная с апокалиптическими пророчествами «черная луна». Издание отметило, что верящие в пророчества указывают на отрывки Библии, в частности на Евангелие от Марка, в котором предупреждается о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». Ученые же уверены, что никаких причин для тревоги нет.

Ранее в августе москвичи могли увидеть метеорный поток Персеиды.