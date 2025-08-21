На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астроном высказался о связи «черной Луны» с апокалипсисом

Астроном Кисилев: «черная Луна» не является признаком апокалипсиса
Sergei Grits/AP

«Черная Луна» не является признаком приближающегося апокалипсиса. Об этом aif.ru заявил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«Никакие поверья и библейские отрывки не связаны с этим явлением. Солнце закончит свою жизнь через 6-10 миллиардов лет, становясь Красным Сверхгигантом, поглощая планеты земной группы, и превратившись в планетарную туманность еще через 1 миллиард лет», — сказал эксперт.

Накануне британская газета Daily Mail сообщила, что через несколько дней на небе появится связанная с апокалиптическими пророчествами «черная луна». Издание отметило, что верящие в пророчества указывают на отрывки Библии, в частности на Евангелие от Марка, в котором предупреждается о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». Ученые же уверены, что никаких причин для тревоги нет.

Пик «черной Луны» придется на 22 августа. Это явление происходит примерно раз в 33 месяца. Следующее появление феномена прогнозируется 20 августа 2028 года.

В этот же день в Московском планетарии назвали искаженной и недостоверной информацию о том, что на этой неделе можно будет наблюдать «черную Луну». Научный директор организации Фаина Рублева в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что в этом месяце произойдет лишь одно новолуние — 23 августа.

Ранее астроном раскрыл тайну огромной огненной «птицы» над Солнцем.

