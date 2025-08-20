На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Через несколько дней на небе появится «черная луна»

Появление на небе «черной луны» ожидается 22 августа
Black_Raccoon/Shutterstock/FOTODOM

Через несколько дней на небе появится связанная с апокалиптическими пророчествами «черная луна». Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Астрономическое явление, называемое «черной луной», происходит, когда вторая новая луна восходит в течение одного календарного месяца. Новолуние проходит между Землей и Солнцем. Поэтому обращенная к Земле сторона Луны остается в тени и невидима невооруженным глазом.

Верящие в пророчества указывают на отрывки Библии, в частности на Евангелие от Марка, в котором предупреждается о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». Ученые же уверены, что никаких причин для тревоги нет.

По словам доцента кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтера Фримена, если новолуние происходит в начале месяца, следующее может произойти до его окончания. С точки зрения астрономии, такое новолуние ничем не отличается от любого другого.

Пик «черной луны» придется на 22 августа. Это явление происходит примерно раз в 33 месяца. Следующее появление «черной луны» прогнозируется на 20 августа 2028 года.

18 августа сообщалось, что сразу четыре небесных тела можно будет увидеть в параде планет в ночь на вторник, 19 августа. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на небе северного полушария.

Ранее в августе москвичи могли увидеть метеорный поток Персеиды.

