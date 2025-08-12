Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа

Москвичи во время звездопада 13 августа смогут увидеть до 15-20 метеоров в час

Жители и гости Москвы в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Об этом сообщил астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Астрономическое событие будет очень ярким — для его наблюдения не нужно будет выезжать загород. При хорошей погоде можно увидеть невооруженным глазом до 15-20 метеоров в час, рассказал Сурдин.

Он отметил, что не стоит доверять «не очень профессиональным ученым», которые пишут, что можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

«Но, скорее всего, мы сможем увидеть лишь до 15-20 метеоров. Но это все равно много. То есть при хорошем терпении увидеть этот поток вполне возможно», – добавил он.

До этого в пресс-службе Московского планетария сообщили, что пик активности метеорного потока наступит в период с полуночи до восхода солнца.

Там также отметили, что Луна выйдет из-за горизонта после 21:00 мск и может мешать любоваться звездопадом.

