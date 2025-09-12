Россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома

Наличные дома дают иллюзию контроля: «они рядом». На деле это сочетание трех рисков — кража/пожар, нулевая доходность и «тихое» обесценение из-за инфляции. В 2025-м уже есть инструменты, которые позволяют держать «подушку» безопаснее и умнее — разложив ее по уровням ликвидности и страховки. Исторически инфляция в России сильно колебалась: были годы вблизи 4% (2017–2020) и были двузначные пики (2022–2023). Именно поэтому «деньги под матрасом» — худшая стратегия по умолчанию. Об этом «Газете.Ru» рассказал Виталий Кошин — к. э. н., основатель Fin-plan.org, автор книги «Вечнозеленый портфель».

«Чтобы почувствовать масштаб проблемы, достаточно посмотреть на простую модель: если взять среднюю инфляцию в 9,5% в год (это средняя за последние 25 лет), то покупательная способность 1 млн рублей за 20 лет «усыхает» до примерно 162 000 рублей в ценах первого года. Половина покупательной способности «тает» примерно за 7,6 года», — объяснил он.

Хранить деньги лучше всего по карте «А–B–C». Это означает, что надо думать не «куда все положить», а как разложить по уровням — от мгновенной ликвидности до «ядра».

Уровень A — мгновенная ликвидность (1–2 недели расходов). Наличные дома (минимальный объем) + дебетовая карта (желательно с начислением процента на остаток). Этот слой нужен, чтобы «добраться до денег» в любой момент. Его не нужно постоянно наращивать — достаточно на 1–2 недели расходов.

Уровень B — страхуемая ликвидность (1–6 месяцев расходов). Вклады/счета до востребования в нескольких банках, чтобы не превышать 1,4 млн рублей страхового лимита на одного вкладчика в каждом банке (с учетом процентов). Для удобства — «лестница» коротких вкладов (1–3–6 месяцев). Идея «лестницы» состоит в том, что если вы положите все на годовой вклад, то в случае «экстренного» снятия денег потеряете процент. Здесь же даже если снимать вклад экстренно вы потеряете лишь часть процента, так как вкладов несколько или не потеряете вовсе, если подождете до окончания ближайшего вклада.

Уровень C — для тех, кто готов разбираться в других финансовых инструментах.

Здесь разумно подключать облигации и фонды денежного рынка — как «замену» части депозитов и как следующий уровень эффективности.

Фонды денежного рынка (например, LQDT) — начисляют процент, равный ставке ЦБ. Инвестировать в этот фонд можно даже на несколько дней и потом вывести без потери процента в любую минуту, как только вам понадобятся средства. Для инвестиций в подобные фонды необходимо открыть брокерский счет.

Государственные облигации (ОФЗ) — долг Минфина РФ; базовый «бенчмарк» для консервативного инвестора. Плюсы: высокая надежность, предсказуемый купон, ликвидность (то есть можно продать в любое время). Минусы: цена колеблется, если меняется ставка ЦБ, но в случае снижения ставок — можно даже дополнительно заработать на росте цены таких облигаций. Чтобы минимизировать риски колебаний цены можно использовать более короткие ОФЗ на 2–3–4 года и просто держать их до погашения (то есть до окончания срока облигации), тогда риски колебания цен вам будут не страшны.

Муниципальные облигации. Долг регионов/муниципалитетов. Плюсы: надбавка к доходности против ОФЗ; минусы: есть мало-ликвидные выпуски, но этот минус также не страшен, если держать до погашения.

Замещающие облигации (привязаны к валюте). «Изюминка» для тех, кто готов погрузиться в мир облигаций еще глубже: номинал таких облигаций выражен в валюте (USD/EUR/CNY), при этом выплаты идут в рублях по курсу на дату выплаты. Это способ добавить валютную составляющую в свой портфель без зарубежной инфраструктуры. Важно понимать ценовые/валютные риски и тщательно выбирать эмитента.

Эксперт предоставил 30-дневный план перехода «из-под матраса» к системе (с облигациями).

«Неделя 1 — учет. Посчитайте месячные расходы и целевой размер подушки (3–6 мес., чтобы легко пережить периоды нестабильности 6–12 мес.). Оставьте дома и на картах «двухнедельный минимум», остальное — на страхуемые вклады и в инвестиции. Неделя 2 — страхуемая ликвидность. Откройте 2–3 банковских счета для дробления под лимит 1,4 млн рублей на банк. Настройте «лестницу» коротких вкладов (1–3–6 мес.), чтобы каждый месяц часть денег становилась доступной», — объяснил он.

Неделя 3 — подключаем облигации (альтернатива части депозитов).

«Откройте брокерский счет у лицензированного брокера. Создайте «лестницу» по срокам из ОФЗ на сроки 1,2,3,4 года — это позволит получать купон и поэтапно облигации будут гаситься. Небольшую долю (например, до 20% от «ядра») можно распределить между муниципальными облигациями со сроками на 1–3 года», — рассказал эксперт.

Неделя 4 — «изюминка» для продвинутых.

«Если подушка и «ядро» выстроены, рассмотрите замещающие облигации как валютную добавку (особенно уместно, если планируете зарубежные поездки — на которые лучше сразу копить в валюте). Понимайте, что выплаты привязаны к курсу валюты, а цена на рынке колеблется — выбирайте эмитента и сроки осознанно.

Моя философия — «щит и меч»: сначала щит (подушка и защитные инструменты), затем меч (ростовые активы). На практике это портфель 70/30. 70% — защитный контур: страхуемые вклады/счета, лестница ОФЗ и других облигаций, где основная задача — доступность денег и стабильный денежный поток. До 30% — ростовой контур: акции / доли бизнеса / криптовалюты — там, где мы работаем с волатильностью ради премии за риск», — объяснил он.

Такой порядок снижает вероятность «дорогих ошибок», дисциплинирует и делает капитал управляемым — особенно в стране с переменной инфляцией и ставками.

