Россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть на Черном море в бархатный сезон

Дешевле всего отдохнуть на Черном море в бархатный сезон оказалось в Туапсе

Геосервис 2ГИС сравнил семь популярных туристических локаций черноморского побережья Краснодарского края по средней стоимости одного дня курортного отдыха в бархатный сезон. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В расчет вошли стоимость суток в гостинице, двух приемов пищи в общепите и одного курортного развлечения — от аквапарка до дельфинария. Исследование охватило семь городов, которые, по данным сервиса бронирования Отелло, часто выбирают туристы для отдыха в бархатный сезон. В расчет включен и Краснодар — несмотря на то, что от него до Черного моря больше 100 км по трассе, по доле бронирования город опережает многие другие популярные морские курорты края, уступая только Сочи, Сириусу и Анапе.

В семерку популярных направлений, которые часто выбирают путешественники на бархатный сезон в Краснодарском крае, по статистике Отелло, вошли Сочи, Сириус, Анапа, Краснодар, Геленджик, Новороссийск и Туапсе. Средняя стоимость дня отдыха в этих городах составляет 8,4 тыс. рублей.

В эту сумму входят несколько статей расхода.

Гостиница — средняя стоимость одной ночи в самом доступном по цене номере в отеле в черте города.

Еда — два приема пищи в день: обед и ужин в кафе или ресторане. Завтрак, как правило, включается в стоимость проживания в отеле. Средний чек в общепите складывается из стоимости трех позиций: салата или первого блюда, второго блюда и напитка.

Развлечение — одно в день: например, аренда сапа, посещение аквапарка, дельфинария, канатной дороги или другого курортного объекта. Учитывалась средняя стоимость на взрослого в будний день.

По бюджету самым доступным вариантом отдохнуть на Черном море в бархатный сезон оказался Туапсе — день отдыха здесь стоит в среднем 5648 рублей. В Туапсе самые низкие цены среди рассматриваемых направлений по всем трем категориям: жилье (от 2910 рублей за номер в сутки), питание (2038 рублей за два посещения общепита) и особенно развлечения (всего 700 рублей), впрочем, их выбор, как правило, меньше, чем в других городах.

На втором месте по доступности — Краснодар, где день отдыха обойдется в среднем в 6464 рубля, на третьем — Анапа (8359 рублей). В Краснодаре и Анапе относительно недорогие еда и развлечения, а вот по стоимости номера в гостинице Анапа заметно дороже столицы региона — сказывается близость к морю и более высокий спрос на бронирование.

Любителям более респектабельного отдыха на море подойдет Сириус — эта федеральная территория лидирует по средней стоимости курортного дня, она составляет 11962 рубля. Это обусловлено наиболее высокой среди всех рассматриваемых направлений стоимостью проживания (в среднем от 7329 рублей) и питания (3108 рублей).

На втором месте — Сочи (с учетом входящих в муниципальное образование Адлерского района с Эстосадком и Красной поляной, Лазаревского и Хосты), где стоимость дня отдыха составляет 8836 рублей. В Сочи относительно высокие цены на жилье и развлечения. Замкнул тройку Геленджик — в среднем 8720 рублей в день. Цены на проживание и питание здесь сопоставимы с Сочи, но развлечения немного дешевле.

