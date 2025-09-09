На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали не жертвовать отпуском на море ради финансовой подушки

Экономист Белянчикова рекомендовала отложить три зарплаты и тратиться в отпуске
true
true
true
close
CandyRetriever/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит отложить три зарплаты в качестве финансовой подушки и позволить себе тратить деньги во время отпуска. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова, комментируя статистику Росстата о том, что каждый третий россиянин копит деньги на «черный день» вместо отпуска на море.

«Конечно, хотелось бы откладывать и на то, и на другое, но порой не хватает и на самое необходимое. Разумеется, подушку безопасности лучше иметь, в жизни может случиться всякое. Оптимальной суммой для этой цели является полугодовая зарплата, но если для этого нужно много лет лишать себя полноценного отдыха, можно потерять здоровье или просто выгореть. Работать станет труднее и достигать желаемой цели тоже. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть для себя компромиссный вариант: отложить три зарплаты, а дальше позволять себе отдых во время отпуска и копить на черный день более медленными темпами», — отметила Белянчикова.

По ее мнению, такой подход позволит сохранить и даже приумножить производительность труда, а значит, и доходы. По прогнозу экономиста, в ближайшее время при отсутствии внешнеполитических шоков и в условиях замедления инфляции деньги на форс-мажор будут откладываться чуть медленнее, и россияне чаще будут находить поводы для больших и маленьких радостей. Белянчикова уверена, что это помогает стать сильнее и заработать больше. Таким образом, доля россиян, озабоченных исключительно созданием подушки безопасности, должна несколько снизиться, а некоторые из них уже успеют отложить шесть месячных окладов, заключила экономист.

12 августа Telegram-канал «Банки.Деньги.Два офшора» со ссылкой на Росстат сообщил, что каждый третий россиянин копит деньги на «черный день» вместо отпуска на море.

Ранее юрист рассказал о коротких рабочих неделях в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами