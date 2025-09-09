Россиянам посоветовали не жертвовать отпуском на море ради финансовой подушки

Россиянам стоит отложить три зарплаты в качестве финансовой подушки и позволить себе тратить деньги во время отпуска. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова, комментируя статистику Росстата о том, что каждый третий россиянин копит деньги на «черный день» вместо отпуска на море.

«Конечно, хотелось бы откладывать и на то, и на другое, но порой не хватает и на самое необходимое. Разумеется, подушку безопасности лучше иметь, в жизни может случиться всякое. Оптимальной суммой для этой цели является полугодовая зарплата, но если для этого нужно много лет лишать себя полноценного отдыха, можно потерять здоровье или просто выгореть. Работать станет труднее и достигать желаемой цели тоже. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть для себя компромиссный вариант: отложить три зарплаты, а дальше позволять себе отдых во время отпуска и копить на черный день более медленными темпами», — отметила Белянчикова.

По ее мнению, такой подход позволит сохранить и даже приумножить производительность труда, а значит, и доходы. По прогнозу экономиста, в ближайшее время при отсутствии внешнеполитических шоков и в условиях замедления инфляции деньги на форс-мажор будут откладываться чуть медленнее, и россияне чаще будут находить поводы для больших и маленьких радостей. Белянчикова уверена, что это помогает стать сильнее и заработать больше. Таким образом, доля россиян, озабоченных исключительно созданием подушки безопасности, должна несколько снизиться, а некоторые из них уже успеют отложить шесть месячных окладов, заключила экономист.

12 августа Telegram-канал «Банки.Деньги.Два офшора» со ссылкой на Росстат сообщил, что каждый третий россиянин копит деньги на «черный день» вместо отпуска на море.

