Пожар на 15 тыс. «квадратов» на складе в Подмосковье полностью ликвидировали

МЧС: возгорание на складе в подмосковном Некрасовском ликвидировано спустя сутки
Возгорание на складе в подмосковном Некрасовском ликвидировано спустя сутки. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в Подмосковье полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло 10 сентября. Пламя разрасталось.

К месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику. В оперативных службах заявили, что в результате возгорания склад почти полностью рухнул.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 15 тыс. кв. метров. На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.

До этого пожар возник в пятиэтажном жилом доме на юго-западе столицы. В МЧС рассказали, что загорелись две квартиры на 4 и 5 этажах. После этого из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов. Для них организовали пункт временного размещения.

Ранее в Москве ликвидировали пожар на территории хлебозавода.

